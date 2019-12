Znamy datę otwarcia całej S5. Nową drogą dojedziemy z Wrocławia do Poznania (DOKŁADNA DATA OTWARCIA)

Cała droga w województwie wielkopolskim będzie ukończona, a nową ekspresówką wreszcie dojedziemy z Wrocławia aż do Poznania. Na trzech pozostałych fragmentach będą się jeszcze toczyły ostatnie prace, ale nie będzie to już odczuwalne dla kierowców.

Wygląda na to, że saga pod tytułem "budowa drogi S5 w Wielkopolsce" oficjalnie dobiega końca. Po latach budowy, wielu opóźnieniach i problemach z wykonawcami pojawił się już ostateczny termin oddania nowej ekspresówki do użytku kierowców. W sobotę, 14 grudnia otwarte zostaną trzy pozostałe odcinki drogi: Poznań - Wronczyn; Wronczyn - Kościan Płd. oraz Kościan Płd. - Radomicko.

To ponad 50 kilometrów nowej trasy w standardzie drogi ekspresowej - dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i ograniczeniem do 120 km/h. W połączeniu z gotowymi fragmentami S5 w Wielkopolsce - z Poznania do Wrocławia będzie można dojechać w dwie godziny. Szybkie połączenie zyskają także mieszkańcy Gniezna, gdzie S5 prowadzi już od lat.