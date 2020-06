Znaleźli kartę do bankomatu i płacili nią za alkohol i papierosy. Mogą trafić za kratki nawet na 10 lat

Akt oskarżenia przeciw sędziemu Robertowi W. Sąd w Wałbrzychu rozstrzygnie, czy kradł pendrive'y w MediaMarkt

Do wałbrzyskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciw sędziemu Robertowi W. z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Oskarżono go, że razem z żoną kradł pendrive'y w sklepach Media Markt w Wałbrzychu i Wrocławiu.