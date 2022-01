Zmyślone pobicie i konflikt sąsiedzki w tle? Pojawiły się nowe fakty w sprawie sycowskich lokatorów

Sprawcą domniemanego pobicia najprawdopodobniej miał być koło 40-letni żołnierz, który na polecenie swojej matki, również lokatorki tego samego bloku miał dotkliwie pobić schorowanego mężczyznę.

-Mężczyzna wdarł się w sobotę do mieszkania mężczyzny i pobił go - podaje czytelniczka. Mężczyzna został pobity m.in. za to, że nie wykonywał prac porządkowych na klatce schodowej, lub wykonywał je źle - relacjonuje nasza czytelniczka i dodaje, że w przeszłości dochodziło do gróźb karalnych. -Konflikt trwa już od dawna, już wcześniej ten wojskowy groził lokatorowi, a teraz doszło do rękoczynów. Boimy się, że ta osoba może zrobić krzywdę komuś innemu - relacjonowała rozmówczyni.