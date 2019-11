Zmień opony na zimowe, nie czekaj aż spadnie śnieg!

Opony letnie i zimowe różnią się szerokością bieżnika, liczbą nacięć i zastosowaną mieszanką do ich produkcji, która zachowuje miękkość również w niskich temperaturach, zapewniają lepszą przyczepność na śliskiej i mokrej nawierzchni.

Opony letnie na zimowe powinno się zmienić, kiedy średnia dobowa temperatura spadnie do 7 stopni C.

Do produkcji zimówek stosowana jest bardziej miękka mieszanka gumowa, dzięki której zachowują one elastyczność w niskich temperaturach. Opony letnie twardnieją na mrozie i gorzej przylegają do nawierzchni drogi.

Opony zimowe warto zakładać także ze względu na ich konstrukcję: duża liczba nacięć na bieżniku sprawia, że lepiej "wgryzają się" w śnieg, a ich głębokość umożliwia odprowadzenie dużej ilości wody i błota pośniegowego.

Ze względów bezpieczeństwa warto regularnie kontrolować ciśnienie powietrza w oponach przynajmniej raz w miesiącu. Wartości ciśnienia przewidziane przez producenta pojazdu są podane w instrukcji obsługi, a także na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy, pod klapką wlewu paliwa lub w schowku w desce rozdzielczej.