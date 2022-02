Zmiany w koronawirusowych obostrzeniach. Uczniowie wracają do szkół, skrócona zostanie izolacja. Co jeszcze się zmieni? Mamy listę!

Zniesienie kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną oraz powrót wszystkich uczniów do szkół 21 lutego - to zapowiadane przez rząd ruchy związane z luzowaniem obostrzeń, które ogłosili Adam Niedzielski i Przemysław Czarnek. - Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii - stwierdził szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej.