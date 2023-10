Zmiana czasu na zimowy. Czy w 2023 zmieniamy czas na zimowy? Data zmiany czasu w Polsce! Uwaga, zmieniamy czas na zimowy! 4.10.2023 Dariusz Matyjaszczyk

Z badań MRPiT wynika, że Polacy opowiadają się za zaniechaniem zmian czasu (i pozostania przy letnim) w przypadku 80 proc. ankietowanych. archiwum Polska Press Zobacz galerię (7 zdjęć)

Data zmiany czasu na zimowy w Polsce! Czy w 2023 zmieniamy czas na zimowy? W którą stronę tym razem przestawiamy zegarki – o godzinę do przodu czy o godzinę do tyłu? I co z pomysłem, rozważanym także na poziomie Unii Europejskiej, aby skończyć z tymi, powracającymi co pół roku, dylematami?