Zmiana czasu na letni - zobacz najlepsze memy. W nocy z 25 na 26 marca 2023 r. przestawiamy zegarki z przymrużeniem oka Anna Ickiewicz

W nocy z 25 na 26 zmienia się czas z zimowego na letni. To oznacza, że o godz. 2 w nocy powinniśmy przestawić zegarki na godz. 3. Strata godziny może być męcząca, ale internauci traktują to jako temat do tworzenia prześmiewczych memów. Zobaczcie w galerii najlepsze z nich, może to Wam poprawi humor i zrekompensuje straconą godzinę.