Złote widoki w Karkonoszach i Górach Izerskich. Te pejzaże was oczarują!

Złote widoki fascynowały ludzi od wieków

Krajobrazy karkonoskie i izerskie od wieków fascynowały turystów, poetów, malarzy. Przyjeżdżali do Karpacza, Szklarskiej Poręby, Michałowic, Przesieki, Sosnówki, by się nimi napawać i inspirować. Dowody na to znajdziecie w Muzeum Karkonoskim znajdziecie w Jeleniej Górze, w zbiorach którego są prace wybitnych pejzażystów między innymi

Adolfa Dresslera

Wilhelma Krausse

Paula Linke

Gertrud Staats

Friedricha Iwana

Ich dzieła są nierozerwalnie związane z życiem kulturalnym i artystycznym w Karkonoszach, stanowią dziedzictwo kulturowe i dowód fascynacji dolnośląskimi górami.