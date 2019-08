Zlot Zabytkowych Pojazdów Techniki w Jaworzynie Śląskiej (ZDJĘCIA)

Pędzący parowóz, nad którym przelatuje zabytkowy samolot; do tego walec parowy jadący z prędkością 5 km/h i mijający go, jeden z najstarszych czynnych motocykli w Polsce - Peugeot z 1908 roku; a obok przejeżdża zabytkowy ciągnik z lat 20. XX wieku! To nie film z iluzjonu, ale rzeczywistość. Już w najbliższą środę 28 sierpnia 2019 wszystkie te pojazdy można będzie jednocześnie podziwiać i oglądać, jak około godziny 11.00 wjeżdżają na teren Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.

Po raz pierwszy w Polsce, w jednym miejscu i w jednym czasie, można będzie jednocześnie oglądać różne zabytki techniki w ruchu. W ramach przygotowań do Gali Pary 2019 (7-8 września 2019 w Jaworzynie Śląskiej, Dzierżoniowie i Piotrowicach Świdnickich) odbędzie się Zlot Gwiaździsty Zabytkowych Pojazdów Techniki. Jednocześnie dojadą do Jaworzyny Śląskiej zabytkowy parowóz Tkt-48-18, walec parowy Ruthermayer z 1930 roku, zabytkowy motocykl z początku XX wieku, ciągnik rolniczy z lat 20 ubiegłego stulecia, a nad nimi wszystkimi latał będzie zabytkowy samolot marki Antonow.