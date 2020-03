Złodzieje kradną na terytorialsa. Nie dajcie się oszukać!

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Epidemia koronawirusa w wielu z nas wyzwoliła pokłady empatii i chęci niesienia pomocy tym, którzy jej teraz potrzebują. Niestety, są i tacy, którzy wykorzystują okazję, żeby ich kosztem się wzbogacić.

Do pomocy osobom starszym i przebywającym na kwarantannie ruszyli żołnierze 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dostarczają im do domów żywność, leki, robią zakupy. To postanowili wykorzystać oszuści, którzy próbują podszywać się pod żołnierzy WOT. Złodziej zadzwonił do starszej osoby, prosząc o pieniądze, za które rzekomo miał zrobić zakupy. Na szczęście przebywająca w domu kobieta zorientowała się, że to może być próba oszustwa i skontaktowała się z koordynatorem ds. wsparcia w brygadzie OT, który się nią opiekuje.

Przypominamy, że żołnierze 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej noszą żołnierskie mundury (na lewym ramieniu oznaka „Polski Walczącej” i motto „Zawsze gotowi, zawsze blisko”), oliwkowe berety i mają przy sobie książeczki wojskowe z nazwiskiem i zdjęciem. I co najważniejsze: żaden żołnierz WOT nie może brać pieniędzy od osób, które nie są pod opieką brygad OT.