Złodziej, który znęcał się nad szczeniakiem złapany! Ma na koncie 46 przestępstw [ZDJĘCIA]

Podejrzanemu udowodniono dokonanie w sumie 46 różnych przestępstw, w tym znęcanie się nad psem , którego wcześniej przygarnął. Mężczyzna wziął 4-miesięcznego szczeniaka ze sobą, aby nie wzbudzać podejrzeń, kiedy w środku nocy kręcił się po wrocławskim Ołtaszynie. 35-latek ukradł rower z jednej z bram przy ulicy Gerberowej. Kiedy pies nie był mu już potrzebny, powiesił go na sznurku w pobliżu miejsca kradzieży. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Działając operacyjnie, funkcjonariusze odzyskali już dwa markowe jednoślady o łącznej wartości 2,7 tys. złotych - mówi asp. szt. Łukasz Dutkowiak, KMP we Wrocławiu.

Szczeniaka odnaleźli okoliczni mieszkańcy następnego dnia rano. Miał związany pyszczek, by nie mógł szczekać, był zziębnięty i cały się trząsł. Szczeniak na pysku miał, oprócz świeżych ran, liczne blizny, które wskazują na to, że był kneblowany od dłuższego czasu. Był wychudzony, miał liczne otarcia i brak ogona.

Skatował szczeniaka i ukradł rower. Rozpoznajesz go?

O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd, ale trafił już do więzienia, gdzie spędzi teraz co najmniej 4 lata, z uwagi na wcześniej popełnione przestępstwa. Grozić mu do 10 lat pozbawienia wolności.