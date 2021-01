Zjawiskowe rezydencje i pałace wystawione na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Za grube miliony (ZDJĘCIA)

Wilkszyn koło Wrocławia, cena: 18 500 000 zł Zamieszkaj w amerykańskim stylu - jak na Florydzie! Zbudowana z sercem i rozmachem z pewnością stanie się domem dla wyjątkowego nabywcy. Zaledwie 2 km od Wrocławia, mamy więc szybki i wygodny dojazd na S5, czy S8. Dogodny dojazd na lotnisko. W okolicy zabudowa rezydencjonalna, wielkość i usytuowanie działki daje nam gwarancję prywatności i spokoju. REZYDENCJA - 1181m2 - składa się z czterech kondygnacji: PIWNICA pomieszczenia gospodarcze kotłownia PARTER SALON: Trójdzielny, główna część ma imponującą wysokość- prawa strona to jadalnia- z niej przechodzimy do kuchni. Lewa strona to część wypoczynkowa- znajduje się tu kominek wykończony białym marmurem i alabastrem. Na podłogach marmur, oraz drewno egzotyczne. Na ścianach w salonie, oraz wielu innych pomieszczeniach stiuk. Całość w ciepłych brązach. Uwagę zwraca kryształowe oświetlenie. Designerskie meble i dodatki nadają wnętrzu stylowy ponadczasowy klimat. Sufity w salonie, a także innych pomieszczeniach zdobione gipsową sztukaterią. KUCHNIA: Umeblowana i wyposażona w wysokiej klasy sprzęt- SMEG- nie zdążył on być jeszcze użyty. Przy kuchni bezpośrednio znajduje się spiżarnia, oraz wejście do garażu. HALL: - SYPIALNIA z wyjściem na taras i gabinetem. - JACUZZI- ośmioosobowe w pomieszczeniu tym również sauna, oraz prysznic. Całe pomieszczenie wykończone różowym marmurem, oraz granitem. Leżaki są podgrzewane, zapewniając nam wypoczynek w luksusowych warunkach. - PRALNIA SCHODY - zabiegowe, granitowe z kutą ręcznie robioną balustradą PIĘTRO: - Prawa strona piętra to apartament - składa się z sypialni, garderoby, ma on trzy wyjścia na taras, oraz łazienkę z prysznicem i wanną z hydromasażem - Lewa strona natomiast składa się z czterech sypialni - trzy z balkonem, oraz dwóch łazienek. Znajduje się tu również wejście na poddasze. PODDASZE pokój klubowy, zaprojektowany z przeznaczeniem na miejsce spotkań, z barkiem i sceną. niepowtarzalny klimat tworzy połączenie łupka kamiennego i dębu amerykańskiego użytych do wykończenia wnętrza. GARAŻ na trzy samochody - wyłożony również marmurem i granitem. Działka zagospodarowana i ogrodzona. Wokół domu liczne nasadzenia. W części wypoczynkowej ogrodu wybudowano Barbecue - jest on kompletnie wyposażony w grille, nalewaki. Wszystkie alejki ogrodowe wyłożone kostką granitową. Imponująca powierzchnia tarasów- dostępnych z większości pomieszczeń w rezydencji. W zamyśle właściciela było przeznaczenie znacznej części terenu na pole golfowe - grunt już przygotowany poprzez nawiezienie ziemi, stąd też brak nasadzeń na części przeznaczonej na ten cel. Kontakt do agenta: Anna Dryjańska 517 353 055 link do oferty: https://www.otodom.pl/pl/oferta/american-dream-ID481wH.html#07b6cdad4c

