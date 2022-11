Zimy PRL-u i lat 90. Kto pamięta jeszcze taki lód, ziąb i śnieg we Wrocławiu Nadia Szagdaj

Zimy w latach 70. i 80., a nawet i w 90. były we Wrocławiu surowe i śnieżne. W tamtych czasach powiedzenie, że "zima zaskoczyła drogowców" nabierało innego znaczenia. Ale zaspy śniegu na chodnikach i plucha po kolana na ulicach to tylko jeden z elementów zimowej, wrocławskiej aury. Zamarznięte skrzynie biegów, metrowe sople zwisające z dachów i jazda na łyżwach po Odrze to dopełnienie obrazu tamtych zim. Jak wyglądał Wrocław zimą w PRL-u tuż po nim? Zobaczcie zdjęcia naszych reporterów.