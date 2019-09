Zima da się lubić. Szczególnie na południu Polski

Góry są piękne o każdej porze roku, ale przysypane śniegiem wyglądają wprost magicznie. Kto nie widział ich w takim wydaniu, niech jak najszybciej nadrobi zaległości. Najlepiej już w te ferie zimowe. Poza górskimi szlakami (tymi, które wymagają pewnej wprawy, ale i tymi, którymi można wędrować nawet z dziećmi) czeka na was jeszcze wiele dodatkowych atrakcji. Pamiętajcie jedynie o odpowiednio dobranych butach i ciepłej kurtce – na południu Polski trzeba o siebie dbać szczególnie mocno.

Narty dla początkujących i zaawansowanych

Ale po kolei. Po tym jak zdobędziecie już kilka górskich szczytów, koniecznie wybierzcie się na narty. Nocując w hotelu Redyk w Zębie https://www.redyk.pl/pokoje w niedalekiej okolicy Zakopanego (4 km w linii prostej) znajdziecie liczne wyciągi i stacje narciarskie o różnym stopniu trudności.

Wyciągi orczykowe, które znajdują się tuż przy hotelu Redyk (a w okolicy są aż trzy) idealnie sprawdzą się dla początkujących i średniozaawansowanych narciarzy. Co ważne, przy każdym z nich znajduje się wypożyczalnia sprzętu, serwis oraz szkółka narciarska.

Godny polecenia dla wprawnych w zjeździe turystów jest Ośrodek Narciarsko Rekreacyjny Harenda (ok. 4 km od hotelu). Posiada kilka tras zjazdowych, a na terenie ośrodka znajduje się czteroosobowa kolej krzesełkowa oraz wyciągi orczykowe. Nowoczesna stacja narciarska znajdująca się niespełna 2 km od hotelu, jest to stacja narciarska Ski Suche położona w sąsiedniej wiosce Suche. Czekają tam na was aż trzy trasy i nowoczesny czteroosobowy wyciąg krzesełkowy. A to tylko kilka z licznych propozycji. Dla narciarzy mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość – dla gości hotelu Redyk przygotowano specjalne pomieszczenie do przechowywania nart i suszenia butów.

Jak uczyć się to tylko od najlepszych

Nic tylko szusować. A tym, którzy dopiero stawiają na nartach swoje pierwsze kroki i jeszcze nie czują się na nich pewnie, uspokajamy – nie ma lepszego miejsca na naukę zimowych sportów niż Podhale i Ząb koło Zakopanego. To właśnie stąd pochodzi polski skoczek narciarski, Kamil Stoch. O jego sukcesach, sile determinacji nie trzeba nikogo przekonywać.

Jako trzykrotny mistrz olimpijski jest najbardziej utytułowanym polskim sportowcem w historii zimowych igrzysk olimpijskich, ale to nie wszystko. 32-latek jest też trzecim (tuż po Robercie Korzeniowskim oraz Irenie Szerwińskiej) najbardziej utytułowanym Polakiem pod względem złotych medali na letnich i zimowych igrzyskach. Szusując po naszych stokach warto przypomnieć sobie historie innych polskich skoczków narciarskich. Naprawdę mamy być z czego dumni i mamy kogo naśladować.

Dobry urlop to także relaks. Pamiętajcie więc, aby na koniec dnia zamówić sobie pysznego grzańca (oczywiście w towarzystwie słynnych na całe Podhale oscypków). Po tak spędzonym dniu możecie udać się na zasłużony odpoczynek. Zanim jednak sprawdzicie niezwykle wygodne łóżka w pokojach hotelu Redyk, wyjdźcie jeszcze na balkon, aby po raz ostatni spojrzeć na piękne Tatry i malowniczą okolicę. Jutro czeka na was kolejna porcja wrażeń.