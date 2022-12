Ziemniaki zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2? Nie w każdej postaci. To zależy jak je przygotujesz. Zobacz, jakich ziemniaków unikać

Ziemniaki a ryzyko cukrzycy typu 2

Wiele wcześniejszych badań naukowych udowadniało, że dieta roślinna zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, ale wiele z nich było niejednoznacznych. Cukrzyca obecnie jest chorobą cywilizacyjną, która z roku na rok dotyka coraz większej liczby osób na całym świecie. Główną przyczyną rozwoju cukrzycy typu 2, oprócz skłonności genetycznych, jest właśnie nieodpowiednia dieta obfitująca w nasycone kwasy tłuszczowe, cukier i inne oczyszczone węglowodany oraz produkty wysokoprzetworzone. Tak skonstruowana dieta w połączeniu z niską aktywnością fizyczną prowadzi do odkładania się nadmiaru tkanki tłuszczowej i rozwoju nadwagi i otyłości, a to już prosta droga do cukrzycy.

Naukowcy z Edith Cowan University (ECU) w Perth w Australii odkryli jednak, że mimo iż warzywa ogólnie zmniejszają ryzyko rozwoju cukrzycy, to odwrotny potencjał wykazują same ziemniaki, które jednak są często zaliczane do warzyw w badaniach. Naukowcy odkryli, że to właśnie przez obecność ziemniaków wcześniejsze badania były niejednoznaczne.