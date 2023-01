Ziemia kłodzka i ferie last minute. Tu są jeszcze wolne miejsca. Adresy, telefony, cennik

Dobra wiadomość dla tych, którzy do ostatniej chwili zwlekali z zarezerwowaniem pobytu na ferie zimowe na ziemi kłodzkiej. Stoki ponownie pokrywają się białą warstwą puchu, a armatki śnieżne pracują pełną parą. Dla tych, którzy w większym gronie chcą wybrać się na narty bądź sanki, sprawdziliśmy dostępność całorocznych domków.

Ziemia kłodzka turystyką stoi. Atrakcji nie brakuje tu przez cały rok, a na potrzeby turystów odwiedzających ten niezwykle malowniczy zakątek Polski, odpowiadają hotelarze oraz właściciele: pensjonatów, agroturystyk i domków do wynajęcia. Ofert jest sporo. My, sprawdziliśmy dostępność tych ostatnich w czasie ferii zimowych i przedstawiamy 7 wybranych propozycji.

Domki Między Brzozami w Szczytnej

Między Brzozami to trzy nowoczesne domki, które wynająć można w Szczytnej. Powierzchnia każdego z nich wynosi 53 m² i są one w pełni wyposażone. Do dyspozycji zwłaszcza tych najmłodszych gości jest plac zabaw, dla nieco starszych bania oraz sauna. Każdy domek przeznaczony jest dla max. 6 osób, a ceny uwzględniają 4 osoby dorosłe. Każda następna osoba to koszt 50 zł, przy czym dzieci do 12 lat nie są wliczane w cenę, a powyżej 12 lat liczone są jako osoba dorosła.

Między Brzozami - mapa Między Brzozami - cennik styczeń/ luty i wolne terminy:

Styczeń – luty (1.01. – 28.02) domek 1 i 2 – 600 zł

domek 3 – 700 zł Balia – wliczona w cenę dla domku 1 i 2 (dostępna całodobowo)

Wanna SPA – wyłącznie dla domku nr 3 (dostępna całodobowo)

Sauna – dostępna dla wszystkich za dodatkową opłatą (2,5 godziny – 150 zł) Wolne terminy: 21.01-31.01

1.02-10.02

17.02-28.02

Kawałek Nieba w Starej Łomnicy

Kawałek Nieba to domek składający się z dwóch odrębnych apartamentów, który znajduje się w Starej Łomnicy. To piękna i malownicza wieś położona u podnóża Gór Bystrzyckich (9 km od Bystrzycy Kłodzkiej i 10 km od Polanicy-Zdroju). Można tu wynająć jeden z apartamentów lub cały domek na wyłączność. W każdym z apartamentów znajduje się oddzielny kominek, a do dyspozycji gości jest również gorąca balia z hydromasażem oraz sauna (za dodatkową opłatą).

Domki Kawałek Nieba - mapa Cennik i wolne terminy ferie zimowe 2023: 20.01 - 25.01 - wolny cały dom na wyłączność maks 10 osób. Cena za dobę: 949 zł z gorąca balia z hydromasażem - na cały pobyt na wyłączność, w prezencie

29.01- 02.02 - wolny górny apartament dla 2-4 osób. Cena za dobę to 350 zł/ doba I gorąca balia na powitanie w prezencie

05.02 - 08.02 - wolny górny apartament dla 2-4 osób. Cena za dobę to 350 zł/ doba I gorąca balia na powitanie w prezencie

12.02 - 17.02 - wolny dolny apartament dla 4- 6 osób. Cena za dobę 450 zł i gorąca balia z hydromasażem na powitanie w prezencie

17.02- 19.02 - wolny cały dom na wyłączność dla maks. 10 osób. Cena: 1199 zł/ doba z balia w prezencie na cały pobyt

23.02- 26.02 - wolny cały dom na wyłączność dla maks. 10 osób. Cena: 1199 zł/ doba z balia w prezencie na cały pobyt

Bajkowe Domki w Kudowie-Zdroju

Bajkowe Domki to dwa całoroczne domy z bali, znajdujące się w Kudowie-Zdroju. Każdy z nich jest komfortowo wyposażony i składa się z dwóch pokoi na piętrze, a także z salonu, kuchni i łazienki. Przed domkami znajdziemy także plac zabaw. To propozycja dla 6-8 osób.

Bajkowe Domki - mapa Bajkowe Domki - cennik:

4 osoby 400 zł /doba

5 osób 500 zł /doba

6 osób 600 zł /doba

7-8 osób 700 zł/doba

Domki Rajka w Stroniu Śląskim i Nowym Gierałtowie

To dwa, całoroczne, komfortowo wyposażone domki w Stroniu Śląskim, niespełna 3 km od ośrodka narciarskiego w Czarnej Górze. Oba są do wynajęcia jedynie w całości. Pierwszy ma 4 sypialnie, 2 łazienki, a także salon z kominkiem, jadalnią i aneksem kuchennym. Drugi, to jednorodzinny apartament dla 4-6 osób. Do dyspozycji gości jest palenisko, grill oraz plac zabaw.

W Nowym Gierałtowie znajduje się natomiast Dom Eco-Rajka. Znajduje się wśród gór i lasów i wynajmowany jest w całości z sauną na wyłączność gości. Zapewnia 4-6 miejsc noclegowych. Znajdziemy tu 2 sypialnie, a także antresolę z podwójnym łóżkiem, salon z kuchnią i jadalnią oraz 2 łazienki.

Domki Rajka w Stroniu Śląskim - mapa Dom Eco-Rajka w Nowym Gierałtowie - mapa Cena za wybrane dni w lutym i marcu 2023r: 550 zł za dobę

Domki Polanica

Domki Polanica położone są w zacisznym zakątku tego miasta, ok. 1,5 od Deptaka. Całoroczne, komfortowo wyposażone, drewniane domki z bali, przeznaczone są dla maksymalnie 9 osób. Obiekt jest przyjazny zwierzętom. Ceny kształtują się w przedziale od 350 zł za 2 osoby do 650 zł za 9 osób. Domki Polanica- mapa

Sarnia Łąka Stronie Śląskie

To dwa dwukondygnacyjne domki o powierzchni ok 45 m2 położone w Stroniu Śląskim. To domki dla 4 osób jednak w salonie znajduje się także rozkładana kanapa. Domki są w pełni wyposażone, a przy nich znajduje się także plac zabaw, murowany grill i miejsce na ognisko. Zwierzęta domowe są akceptowane.

Sarnia Łąka Stronie Śląskie - mapa Sarnia Łąka - terminy i cennik:

Terminy długie:

domek dolny LOFT

20.01-04.02

24.02-05.03

domek górny BOHO

21.01-30.01

24.02-05.03 Terminy krótkie:

domek górny BOHO

4.02-06.02

11.02-14.02 Sezon zimowy - 1.01-12.03.2023 - 550 zł/dobę*

*50 zł/dobę za dodatkową piątą osobę.

*25 zł/dobę za zwierzaka.

Modraszkowe Domki w Radkowie

To cztery domki położone w malowniczym Radkowie. Każdy z nich jest kompletnie wyposażony. Posiada miejsce na ognisko, a do dyspozycji najmłodszych gości jest także pac zabaw. Domki posiadają oddzielne ogrodzenie wraz z zamykaną furtką. Zwierzęta są akceptowane.

Modraszkowe Domki - mapa Domki w Radkowie - dostępność: Modraszek nr 1:

- 23.01 - 04.02

- 11.02 - 16.02

- 23.01 - 04.02 - 11.02 - 16.02 Modraszek nr 2:

- 23.01 - 10.02

- 20.02 - 26.02

- 23.01 - 10.02 - 20.02 - 26.02 Modraszek nr 3:

- 23.01 - 30.01

- 05.02 - 09.02

- 18.02 - 26.02

- 23.01 - 30.01 - 05.02 - 09.02 - 18.02 - 26.02 Modraszek nr 4:

- 27.01 - 30.01

- 11.02 - 16.02

- 19.02 - 23.02

Modraszkowe Domki - cennik: Do 4 osób - 380zł/doba

5 osób - 440zł/doba

6 osób - 500zł/doba

pies 15zł/doba Zdjęcia, adresy i numery telefonów znajdziecie w naszej galerii zdjęć:

