Zielony przystanek na Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu. Będą tam drzewa, krzewy i ozdobna trawa

Na przystanku mają się pojawić obiekty małej architektury – ławki z donicami, wiata oraz zieleń. W donicach mają się znaleźć wielopienne drzewa i krzewy, a razem z nimi trawy ozdobne, byliny oraz rośliny cebulowe i pnącza. Architekci krajobrazu dobrali je tak, by były odporne na ciężkie warunki miejskie, zanieczyszczenie powietrza, wysokie temperatury itp. Autorami projektu zagospodarowania przystanku w samym centrum miasta jest Pracownia Architektury Krajobrazu iKROPKA oraz biuro projektowe FRIED-POL z Wrocławia.

To będzie pierwszy tego typu i wyjątkowy przystanek we Wrocławiu. Poza wspomnianą zielenią, postawiono także na pnącza, które mają zazielenić teren od przystanku do przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania trasy W-Z z ulicą Krupniczą. Na ogrodzeniu wzdłuż torów pojawią się tam powojniki, bluszcz czy winobluszcz. Ładnie i zielono powinno tam być o każdej porze roku, nie wyłączając zimy, o której w mieście już praktycznie zapomnieliśmy. Na wiosnę przygotowano rośliny cebulowe - m.in. efektowne narcyzy, które dołączą do popularnych na wrocławskich zieleńcach krokusów.

Jeśli projekt się powiedzie, w planie jest zazielenianie kolejnych wrocławskich przystanków. Na razie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta czeka na oferty firm w ogłoszonym właśnie przetargu - termin mija 4 maja 2020.