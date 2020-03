Zielone skrzynie z Daszyńskiego muszą zniknąć. Ale to park kieszonkowy!

Miasto swoje, policjanci swoje

Należy podkreślić, że stanowisko Komendy Miejskiej Policji jest wnioskiem, a nie wiążącą decyzją. Z przepisów prawa wynika, że opinia policji nie jest wymagana w organizacji ruchu na drogach gminnych - mówi nam Marcin Obłoza z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta.

Obłoza przyznaje, że 6 lutego miało miejsce posiedzenie zwoływanej na wniosek Prezydenta Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na której policja zgłosiła wniosek o przywrócenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego i Żeromskiego oraz likwidację zieleńców. Strona miejska zaprezentowała wtedy propozycje korekt zaplanowanych do wdrożenia, co – jak zapewniają przedstawiciele miasta - spotkało się z akceptacją ze strony policji. Co ma się zmienić? Miasto chce teraz obniżyć krawężniki przy skrzyniach i wyrównać chodniki. By skrzynie stały się bardziej widoczne i bezpieczniejsze dla kierowców, zaproponowano zainstalowanie na nich odblasków oraz gumowych odbojników.