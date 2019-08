Zieleń w kompleksach mieszkaniowych elementem zrównoważonego rozwoju

Większa ilość zieleni w mieście to oczywiste korzyści dla wszystkich mieszkańców. Rośliny pochłaniają szkodliwe substancje z powietrza i nawilżają je, co w dobie kryzysu klimatycznego, o którym jest coraz głośniej, powinno być traktowane priorytetowo. Poprawiają także komfort życia w mieście obniżając odczuwalną temperaturę powietrza - drzewa są zdolne do jej obniżenia nawet o 10-12 stopni Celsjusza. To naturalna ozdoba miasta, o czym przekonują się także mieszkańcy, którzy inwestują w rośliny doniczkowe i uprawę przydomowych ogródków.

Zielone światło na rośliny

W obliczu tzw. „betonozy” spośród grupy deweloperów wybijają się ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest zachowanie odpowiedniej równowagi przy planowaniu nowych osiedli i nie zapominają o roślinach. Przykładem takich przemyślanych działań są inwestycje grupy deweloperskiej Angel Poland. Deweloper zawsze przykłada uwagę do terenów zielonych na realizowanych przez siebie obiektach

- Projektowanie zieleni to etap, do którego przywiązujemy ogromną wagę przy każdej z naszych inwestycji. Skłania nas w tą stronę nie tylko popularny ostatnio trend i rosnące w związku z nim oczekiwania konsumentów, ale przede wszystkim nasza wewnętrzna polityka odpowiedzialności społecznej. Pragniemy tworzyć miejsca o wysokim standardzie, gdzie każdy będzie mógł poczuć się komfortowo wśród kojącej zieleni. Jako przykład świetnie służy tutaj zrealizowane zielone patio wewnątrz OVO Wrocław, a także tereny na naszych kompleksach mieszkaniowych - zielone tarasy od strony rzeki w inwestycji Angel River, czy patio i dachy porośnięte roślinnością w nowopowstającym apartamentowcu Angel City - mówi Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu – Zachód w Angel Poland Group.

Gra w zielone

Według danych szwedzkiej sieci sklepów meblowych IKEA ponad 60% mieszkań posiada balkon lub taras. Oznacza to, że ponad połowa posiadaczy mieszkań może przyczynić się do zazielenienia miast - nawet na tak małej przestrzeni.

- Zauważamy trend zwrócenia się ku naturze i roślinności. Widzimy, że wielu mieszkańców inwestycji dba o swoje balkony, ozdabiając je imponującą roślinnością, tworząc swoje własne zielone enklawy. Chętnie spędzają tam ciepłe letnie wieczory - komentuje Natalia Sawicka z Angel Poland Group. - Chcielibyśmy wyróżnić mieszkańców Wrocławia, którzy propagują zieleń w przestrzeni miejskiej, dlatego kolejny organizowany przez nas konkurs dedykujemy właśnie im. Spośród nadesłanych przez uczestników fotografii ich balkonów wybierzemy te najpiękniejsze i nagrodzimy atrakcyjnymi nagrodami.

W konkursie organizowanym przez Angel Poland może wziąć udział każdy, kto poprzez stronę www.angelcity.wroclaw.pl/landing-ac/ prześle formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe zgłaszającego oraz fotografię konkursową. Prace można nadsyłać do 28.08.2019 r. Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursowa wybierze sześć najlepszych prac. Każdy z wyróżnionych otrzyma voucher na warsztaty florystyczne, a spośród nich drogą głosowania na fanpage’u zespołów apartamentów Angel River & Angel City publiczność wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają 500 zł do wykorzystania w Leroy Merlin za zajęcie pierwszego miejsca oraz 250 zł za miejsce drugie i trzecie.

Regulamin konkursu dostępny na: https://tinyurl.com/y64e45ow