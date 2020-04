Zginęły dwie dziewczynki. Jest akt oskarżenia po tragicznym wypadku pod Legnicą

Dziewczynki wracały z urodzin. 10 i 11-latkę do Legnicy odwoził 19-letni Szczepan W. Prokuratura zarzuca młodemu mężczyźnie, że nie dostosował prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad autem i spowodował wypadek na skutek którego zginęły dziewczynki.

Do wypadku doszło o godz. 19.16, kiedy oskarżony znajdował się już w Legnicy. Był to obszar niezabudowany. Na dworze było ciemno, a jazda odbywała się przy włączonym sztucznym oświetleniu. Jezdnia była mokra. Na odcinku drogi, na którym obowiązywało ograniczenie administracyjne prędkości do 70 km/h, Szczepan W. jechał z prędkością w przedziale od 95 km/h do 115 km/h.

W trakcie wyprzedzania 19-latek stracił panowanie nad fiatem, którym kierował, przeciął pas zieleni i czołowo zderzył się z dostawczym mercedesem.