Zespół Bracia Figo Fagot zagra we Wrocławiu [02.09.19]

Zespół Bracia Figo Fagot powstał we wrześniu 2010 roku na potrzeby serialu Kaliber 200 Volt, emitowanego w jednej z telewizji muzycznych i jest realną kontynuacją serialowych postaci tworzących wysmakowane disco polo z elementami humorystycznej ironii. Tworzą go „Figo - Fabian Barłoś“, czyli Piotr Połać (wokal, teksty) oraz „Fagot - Szymon Filip Barłoś“, czyli Bartosz Walaszek (keyboard, wokal, teksty).

Trzeci studyjny album braterskiego duetu, Discochłosta, wydany został jesienią 2014 roku. Krytycy nie pozostawili na nim suchej nitki, ale opinie fanów zespołu oraz atmosfera na koncertach świadczą o tym, że Bracia Figo Fagot jeszcze długo ze sceny nie zejdą.

W 2015 roku zespół nie próżnował i wydał kilka nowych singli - Polska, Trzech króli, Lato i Morze czy Dziewczyna zawistna. Utwory te znalazły się na płycie Disco Polo, która została wydana jesienią 2016. Wszystkie cztery albumy formacji zyskały status złotej płyty.

W 2019 roku światło dzienne ujrzał najnowszy album Braci Figo Fagot – „Nasze najlepsze”. Podczas koncertu w Zabrzu z pewnością nie zabraknie nowych kompozycji jak i dobrze znanych przebojów.

Gościem specjalnym tego koncertu będzie zespół: Mr.Tea!

Mr.Tea to Poznańska formacja, która w zgrabny, choć czasem brutalny sposób łączy sens muzyki metalowej z polskim hip hopem. Początki Mr.Tea przypisywane są na koniec roku 2015, kiedy też zespół wydał swoją pierwszą płytę demo "Tea Time", a ich niecodzienny styl powoli wyglądał na światło dzienne.

W 2018 roku podczas Antyfestu Antyradia Herbaciarze dostali się do ścisłego finału i zagrali koncert w CK Wiatrak w Zabrzu.

Grupa często gościła też na trasie Braci Figo Fagot, gdzie skutecznie rozgrzewała mocno wstawioną publikę w Warszawskiej Stodole, A2 we Wrocławiu, Uchu w Gdyni czy w Łódzkiej Scenografii.

W międzyczasie Pan Herbata wystąpił u boku takich gwiazd jak HOPE, The Sixpounder, Infected Rain, Materia, Lipali czy Kazikiem Staszewskim, za każdym razem pozostawiając po sobie bardzo dobre wrażenie.

Z upływem czasu i potrzebą ciągłego rozwoju zmienił się skład kapeli, a panowie zaznaczają, że zespół nabrał zupełnie nowych możliwości i że jeszcze w tym roku spodziewać możemy się przez wielu długo wyczekiwanego albumu, który stanie się pieczęcią w ich karierze.

Koncert!

18.10.2019 - otwarcie bram godz.18:00

Centrum Koncertowe A2 Wrocław ul. Góralska 5

bilety 45 zł przedsprzedaż i 55 zł w dniu koncertu.

źródło: facebook organizatora