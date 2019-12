Zegarek dla kobiety – wybierz model w stylu fashion. TOP 4

Zegarki modowe, czyli fashion, to świetny dodatek do stylizacji dla kobiet, zgodnych z aktualnie obowiązującymi trendami. Dlaczego określa się je jako „modowe”? Zostały zaprojektowane przez luksusowe marki ubrań i idealnie do nich pasują – zarówno do tych codziennych, w stylu smart casual, jak i na specjalne okazje. Poniżej wybrane przez nas 4 zegarki dla kobiet, które sprawdzą się jako elegancki prezent.

Zegarki fashion łączą komfort, piękno, elegancję oraz luksus, a także aktualne trendy. Design i logo modnej marki widniejące na tarczy to ich najważniejsze wyróżniki – takie modele świetnie komponują się ze strojem lub innymi dodatkami. Będą pięknym i eleganckim dodatkiem dla modnej i dbającej o siebie kobiety. Wśród zegarków fashion nie brakuje też modeli łączących trendy z minimalizmem i klasyką, dzięki czemu mogą one służyć przez wiele lat – nie tylko przez jeden sezon. Wybraliśmy kilka takich modeli – oto nasz TOP 4 modowych zegarków dla kobiet. Calvin Klein Authentic Niezwykle delikatny i minimalistyczny model Calvina Kleina w kolorze żółtego lub różowego złota będzie dobrym prezentem dla kobiet ceniących aktualne trendy oraz delikatność i graficzne kształty. Idealnie łączy w sobie tradycję, minimalizm oraz nowoczesny design. Wyposażony jest w kopertę w rozmiarze 28 mm wykonaną ze stali szlachetnej oraz drobną bransoletkę w stylu mesh. Będzie znakomitym pomysłem na prezent dla pań o drobnej budowie, które preferują delikatne i kobiece dodatki. Calvin Klein Impetuous W odważniejszym stylu wykonany został zegarek Calvin Klein Impetuous. Jest niezwykle kobiecy, intrygujący i zmysłowy – jego twórcy inspirowali się motywem falowanej linii. Regulowana bransoleta zapewnia wysoki komfort użytkowania i występuje w kolorze srebrnym, czyli wykonana jest z czystej stali nierdzewnej, albo też pozłacanej różowym i żółtym złotem metodą PVD. Na uwagę zasługuje też koperta wykonana ze stali szlachetnej, gwarantującej dobrą odporność na zarysowania – trzeba jednak pamiętać, że niższą niż szkło mineralne. Zegarek spodoba się świadomym swojego stylu paniom, które wybierają nowoczesne wzornictwo i wygodę. Armani Exchange AX4326 Zegarki damskie Armani Exchange to jedne z najpopularniejszych modowych czasomierzy, które kuszą ciekawym designem oraz atrakcyjną ceną. Są też często wybierane na stylowy prezent dla pań, które lubią dodatki będące zarazem atrybutami ich kobiecości. Armani Exchange AX4326 wyróżnia piękno oraz urozmaicenie go aż 25 kryształkami Swarovskiego w miejscu godzin. Na uwagę zasługuje też dobry stosunek jakości do ceny. Zegarek wyposażony został w kopertę ze stali szlachetnej, powłokę jonową IP, kwarcowy mechanizm oraz szkło mineralne hartowane. Ponadto zapewnia też klasę szczelności 5 bar. Tarcza w kolorze klasycznego złotym i koperta w odcieniu różowego złota dodają mu atrakcyjności. Model wyposażono też w funkcje dodatkowe – jak między innymi chronograf czy datownik. Tissot Flamingo – idealna biżuteria na nadgarstek Zegarek marki Tissot na prezent dla kobiety bliskiej sercu to kolejna z naszych propozycji. Seria zegarków biżuteryjnych zachwyca bardzo kobiecym designem. Niezwykle cienka bransolet wykonana została z chirurgicznej stali szlachetnej 316L, czyli ze stali najwyższej jakości. Czytelny cyferblat, koperta ze stali szlachetnej, dwukolorowa powłoka (bicolor PVD) oraz szkło szafirowe to kolejne atuty tego modelu. Elegancki i kobiecy model Tissota świetnie pasuje do codziennych i wieczorowych kreacji.