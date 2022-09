Zdolni łucznicy z gminy Syców na Mistrzostwach Świata na Węgrzech. Jest sukces! Karolina Jurek-Bugla

Nieco ponad dekada wystarczyła by stali się mistrzami świata. Mają pewną rękę, celne oko i niebywały optymizm. Na łąkę do swojej posiadłości ściągają pasjonatów z całej Polski. Swoim doświadczeniem dzielą się z innymi podkreślając, że łucznictwo to przede wszystkim sport towarzyski niemal dla każdego.