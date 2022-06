Zbliża się otwarcie Piwnicy Świdnickiej, jednej z najstarszych restauracji w Europie. Przedstawiamy szefa kuchni, Marcina Korczaka Błażej Organisty

37-letni Marcin Korczak gotowania uczył się w Łodzi, we Francji i Hiszpanii, a w dzieciństwie zaczynał od pomidorówki z koncentratu. Do Wrocławia ściągnęła go miłość. Niedawno został szefem kuchni Piwnicy Świdnickiej, która otworzy się najwcześniej w drugiej połowie czerwca. Szef odkrywa część karty dań, a właściwie kart, bowiem z czasem będzie ich kilka. W reaktywowanej restauracji przodować będą dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu, ale będą też smaki dawnego Wrocławia, przekąski do piwa, menu degustacyjne i coś dla wegetarian oraz wegan.