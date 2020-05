Zbigniew Boniek rapuje w #hot16challenge2 [ZOBACZCIE FILM]

Akcja #Hot16challenge2 to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Celem jest pomoc w walce z koronawirusem. Podczas #hot16challenge2 zebrano już ponad 3 mln złotych! Wyzwanie podjęło wiele polskich gwiazd, a także polityków, m.in. prezydent Andrzej Duda. Ostatnio do grona rapujących gwiazd dołączył prezes PZPN Zbigniew Boniek. Zobaczcie: