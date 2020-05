Zawinął psa w dywan, przybił deski i utopił go w stawie w Leśnicy [UWAGA, DRASTYCZNE ZDJĘCIA]

"Pies to średniej wielkości osobnik w kolorze białym (z tego co można było sprawdzić po rozcięciu kawałka tkaniny). Sekcja zwłok, o którą będziemy wnioskować, wykaże płeć i inne cechy, które być może pozwolą na identyfikacje właściciela i sprawcy. Przystępujemy do postępowania w charakterze pokrzywdzonego. Nie wiadomo jak pies zginął, wiadomo tylko, że wygląda to makabrycznie i ktoś się bardzo postarał i misternie zabezpieczył psa przed wydostaniem z pakunku. Jeśli wiecie cokolwiek piszcie!" - apeluje Ekostraż.