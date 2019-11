Zawieszony obiad. Bar Jedzonko na Ołtaszynie namawia do dzielenia się posiłkiem

Znacie "zawieszoną kawę"? To akcja polegająca na ufundowanie symbolicznego kubka kawy dla osób, które sami nie mogą jej sobie kupić, która kilka lat temu pojawiła się w naszym mieście. Teraz podobnie możesz podzielić się posiłkiem w barze Jedzonko, który mieści się przy ul. Nenckiego we Wrocławiu. Kupując sobie obiad, możesz zapłać od razu za dwa i zafundować gorący posiłek komuś, kto go potrzebuje.

Jeśli ktoś z Was będzie u nas gościł i będzie miał ochotę dać coś od siebie, będzie mógł zakupić jedzenie, dostając oczywiście paragon. Ten paragon zawiesimy na tablic. Ktoś potrzebujący, głodny, samotny będzie mógł przyjść do nas, zabrać paragon z tablicy i najeść się u nas do syta. Akcja trwa do odwołania

- informują organizatorzy akcji.