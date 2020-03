Zastrzelił go, a zwłoki próbował spalić. Mężczyzna wraz ze wspólnikiem trafił do aresztu

Częściowo spalone ciało Grzegorza Ch. odnaleziono tydzień temu na terenie kompleksu leśnego w okolicach Zgorzelca. Przeprowadzone na miejscu oględziny prokuratura i policji ujawniły, że mężczyzna zmarł na skutek strzału w głowę.

Intensywne działania policyjne- przesłuchiwania świadków, przeprowadzona wizja lokalna oraz oględziny i dowody pozwoliły na zatrzymanie dwóch mężczyzn podejrzanych w tej sprawie.

- Ustalono między innymi, że do zbrodni doszło w nocy z 29 lutego na 1 marca 2020 roku na terenie Zgorzelca. Wówczas Dariusz O. oddał w kierunku Grzegorza C. strzał z broni palnej trafiając go w głowę. Następnie razem z Oliwerem K. przetransportował jego ciało w odosobnione miejsce, gdzie zostało ono podpalone- informuje prokurator Tomasz Czułowski.