Zasnął po amfetaminie. Policjantom tłumaczył, że to efekt tabletek na sen

O interwencję poprosili policjantów pracownicy jednego z wrocławskich hoteli, którzy nie mogli dobudzić gościa. - Zgłoszenie dotyczyło młodego mężczyzny, z którym nie ma kontaktu, gdyż najprawdopodobniej jest pod wpływem działania środków odurzających. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie swoje czynności prowadzili już wezwani na miejsce ratownicy medyczni - informuje sierż. szt. Rafał Jarząb z biura prasowego wrocławskiej komendy policji.

Z mężczyzną nie było kontaktu, a kiedy wreszcie zaczął reagować, tłumaczył, że zmieszał tabletki nasenne z alkoholem. - Podejrzenia doświadczonych policjantów wzbudziła jednak biała substancja rozsypana na stoliku nocnym - mówi Rafał Jarząb. Po chwili zatrzymany 30-latek przyznał, że to amfetamina, którą zażywał, co potwierdził przeprowadzony na komisariacie test. W bagażu mężczyzny mundurowi znaleźli jeszcze ponad 60 porcji amfetaminy i ponad 80 marihuany. 30-latek trafił do aresztu. Teraz stanie przed sądem.

