Zarekwirowany alkohol przekażą szpitalowi. To wspólna akcja policji i prokuratury

-Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na środki dezynfekcyjne, wrocławska Prokuratura razem Policją przekazała do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 2000 litrów alkoholu etylowego zabezpieczonego w toku prowadzonych postępowań karnych. Chodzi o alkohol z nielegalnej produkcji, który przeznaczony był do zniszczenia, a teraz będzie wykorzystywany do dezynfekcji pomieszczeń i środków transportu - czytamy w komunikacie.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu (w zastępstwie)

Maciej Zagożdżon