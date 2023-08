Zapiekane w Wałbrzychu zaprasza na pyszne zapiekanki. Które pozycje menu są przebojem?

– Można wejść do nas i zamówić danie, a przygotujemy je na poczekaniu by zjeść na miejscu lub zabrać zapakowane do domu. Można też zamówić na dowóz, niestety jeszcze nie mamy swojego własnego, ale współpracujemy z Pyszne.pl i Glovo.com. Rozważamy opcję uruchomienia własnego dowozu, bo o nasze zapiekanki pytają mieszkańcy z innych części miasta, a nawet spoza niego – wyjaśnia pani Edyta.