Zamykają ulicę Średzką. Awaria wodociągowa [OBJAZDY, UTRUDNIENIA]

Bez wody do godziny 18 pozostaną mieszkańcy ulic: Maślicka parzyste numery od 66a do 68a i od 72a do 100 - Maślicka 93, 93a, a także Węgliniecka nieparzyste numery od 13 do 15. Doszło tam do awarii rurociągu, trwa jego naprawa.

Od godziny 20 dzisiaj aż do 5 rano w poniedziałek bez wody pozostaną także mieszkańcy kilku kamienic przy ul. Średzkiej oraz Zamek w Leśnicy. Odłączenie jest związane z awarią rurociągu przy ulicy Średzkiej na wysokości numeru 21. Podczas trwania prac jezdnia będzie nieczynna zarówno dla samochodów, jak i autobusów MPK linii 101 i 148, które zostaną skierowane objazdami.

Objazd dla samochodów:

w kierunku centrum objazd ulicami: Trzmielowicką i Płońskiego,

w kierunku Leśnicy - bez zmian,

Zmiany w MPK:

linia 101:

Kwiska - Legnicka – Milenijna – Popowicka – Pilczycka – Królewiecka – Brodzka – Stabłowicka - Jeleniogórska – Kosmonautów – Średzka – Trzmielowicka – Płońskiego – Leśnica

Leśnica – Płońskiego – Średzka – Jeleniogórska – Stabłowicka – Brodzka – Królewiecka – Pilczycka – Popowicka – Wejherowska – Legnicka - Kwiska

linia 148:

Dworcowa - Małachowskiego - Dąbrowskiego - Podwale - pl. Jana Pawła II – Legnicka – pl. Strzegomski – Strzegomska - Śrubowa - Robotnicza – Fabryczna – Wagonowa – Robotnicza - Strzegomska - Gubińska - Chociebuska – Rogowska – Zemska - Żernicka – Halicka - Małopolska – Wielkopolska – Rawicka - Kosmonautów – Średzka – Trzmielowicka – Płońskiego - Leśnica