Zamurowali jerzyki żywcem? Na miejsce jedzie inspektor i straż miejska w Szczawnie - Zdroju

O sprawie poinformowano również zarządcę budynku. Pan Grzegorz Walczak wstrzymał prace przy naprawie dachu aż do wyjaśnienia sprawy. - Proszę Pani. Na rogu Różanej i Solickiej nie zamurowywano niczego, ci pracownicy przekonywali nas, że nie ma takiej możliwości, by zamurowali gniazda - zaznacza. - Jestem jednak bardzo wrażliwy na takie tematy, jetem członkiem ogólnopolskiej organizacji ekologicznej, dlatego to sprawdzimy... Inspektor nadzoru budowy jeszcze dziś razem ze strażą miejską i wykonawcą prac sprawdzi to dokładnie. Oby okazało się to zwykłym nieporozumieniem - zaznacza.

- Też mam nadzieję. Ja mam nawet zaprawę murarską na parapecie... Mówi pani Adasiewicz i przekonuje, że prace były prowadzone.

Jerzyki to gatunek ptaków pod ochroną. - Słyną między innymi z tego, że walczą z komarami, więc są przyjazne i pożyteczne dla ludzi, choć nie lubię takiego klasyfikowania zwierząt... - zaznacza Krzysztof Żarkowski, znany w Wałbrzychu miłośnik ptaków, zaangażowany również w ich ochronę. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że w naszych okolicach zostało ok. 20-30 proc. populacji tych ptaków. W latach 60. budowano budynki z otworami, szczelinami, gdzie gniazdowały, teraz termomodernizuje się w sposób uniemożliwiający zakładanie gniazd, a budek lęgowych się nie zakłada. Nie raz moje apele w tej sprawie pozostawały bez odzewu... - zaznacza Krzysztof Żarkowski.