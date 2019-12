Zamów wizytę Mikołaja w domu albo na Skype [OFERTY, CENY]

Muzeum Kosmosu w Warszawie robi furorę. Czy warto tam się wybrać?

Cosmos Muzeum to nowo otwarte interaktywne muzeum w Warszawie. Staje się coraz bardziej popularne za sprawą "magicznych" zdjęć, które można tam zrobić. Nie skłamię, jeśli napiszę, że to trochę muzeum selfie. Czy moda, która pojawiła się na to miejsce jest uzasadniona?