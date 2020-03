ZAMKNIĘTE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA. Musisz zostać z dzieckiem w domu? Oto, co ci się należy [SZCZEGÓŁY]

Przeczytajcie, kto może dostać wolne i zasiłek na dziecko.

Od 12 do 25 marca nieczynne będą szkoły, przedszkola i żłobki w całej Polsce. Rodzice mogą w związku z tym liczyć na dodatkowe wolne i zasiłek. Jednak nie wszystkim rodzicom ono przysługuje. Dostaną je tylko rodzice dzieci do 8 lat. Sprawdź zasady! W związku z epidemią, rząd podjął dziś decyzję o zamknięciu placówek oświatowych do 25 marca.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach powinien zostać potraktowany jako okres kwarantanny. Oznacza to, że rodzice, którzy będą musieli zostać w domach ze swoimi dziećmi, mają prawo do urlopu i zasiłku opiekuńczego. AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT EPIDEMII KORONAWIRUSA ZNAJDZIECIE W NASZYM SERWISIE SPECJALNYM - KLIK! Zapisy specustawy o koronawirusie, mówią między innymi o dodatkowych 14 dniach na opiekę nad dzieckiem przysługującym w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły. - Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje nie tylko w przypadku choroby dzieci lub poddania jej kwarantannie, ale również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa dolnośląskiego.

Kto może liczyć na wolne i zasiłek

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego specustawa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do tych placówek w wieku do 8 lat. Na dziecko które skończyło 8 ale ma mniej niż 14 lat zasiłek przysługuje tylko wtedy, gdy dziecko jest chore.

- Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom, jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki - tłumaczy Marlena Maląg szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zasiłek i wolne przysługuje rodzicom dzieci do 8 lat. W tym przypadku, będzie on przysługiwał rodzicom dzieci, które urodziły się 11 marca 2012 albo później. Co z pozostałymi? Zatrudnionym, mającym pod opieką przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do dwóch dni z zachowaniem prawa do 100 proc. wynagrodzenia. Pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek u swojego pracodawcy. Pozostaje też wykorzystanie urlopu wypoczynkowego lub pójście na urlop bezpłatny.

Czytaj także LISTA odwołanych imprez we Wrocławiu z powodu wirusa

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Nie wlicza się jednak do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek i skorzystać z urlopu opiekuńczego?

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wnioski o wypłatę zasiłku i wolne dostarcza swojemu pracodawcy. Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, przynosi je do najbliższego ZUS-u. Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15 A. W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu - w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

FLESZ: Koronawirus to realne zagrożenie