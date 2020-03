Zamknięte granice: które przejścia graniczne będą funkcjonować? [LISTA]

Wczoraj (13.03) opublikowano rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Na Dolnym Śląsku granicę czesko-polską będzie można przekroczyć samochodem w Kudowie oraz w Jakuszycach, a niemiecko - polską - tylko na autostradzie A4 w Jędrzychowicach.

Tylko na wymienionych poniżej przejściach będzie można przekraczać granicę polską od 15 marca. Tędy będą mogli wjeżdżać osoby wracające do Polski i cudzoziemcy związanego z naszym krajem rodzinnie lub zawodowo. Osoby wjeżdżające do Polski będą musiały poddać się dwutygodniowej kwarantannie. Nie dotyczy to jedynie osób pracujących w kraju przygranicznym i przekraczających granice regularnie.

Na granicy z RFN to trzy piesze: Gubin – Guben, Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą – Kietz, sześć drogowych: Jędrzychowice, Olszyna – Forst, Świecko – Frankfurt, Krajnik Dolny – Schwedt, Kołbaskowo – Pomellen i Świnoujście – Garz oraz sześć kolejowych: Węgliniec – Horka, Zasieki – Forst, Gubin – Guben, Kunowice – Frankfurt, Kostrzyn – Kietz i Szczecin – Gumieńce.