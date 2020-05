Zamek w Stobnicy z lotu ptaka zachwyca widokami

Olbrzymi zamek w Stobnicy, to obiekt powstający w sercu Puszczy Noteckiej w Wielkopolsce. O budowli zrobiło się głośno w 2018 roku, kiedy to internet zalały zdjęcia z budowy ogromnej budowli wznoszonej na terenie objętym ochroną Natura 2000 , z dala od jakichkolwiek większych zabudowań. Zamek z 50-metrową wieżą buduje spółka D.J.T. z Poznania. Obiekt ma pełnić funkcje mieszkalne - zaprojektowano w nim 46 lokali mieszkalnych z przewagą apartamentów, a także funkcji towarzyszących. Wcześniejsze, alternatywne opisy przedsięwzięcia przewidywały także budowę centrum fitness, baseny, sale gimnastyczne, sale sportowe, bibliotekę, salę teatralną. Aktualny budynek przeznaczony jest dla 97 mieszkańców i 10 członków personelu. Powstanie tak wielkiej budowli w Puszczy Noteckiej wzbudziło protesty ekologów a sprawą zainteresowało się nawet Ministerstwo Środowiska. Mimo to budowa trwa nadal. W 2020 roku postępy prac są widoczne, jednak nie wiadomo kiedy obiekt zostanie oddany do użytku. Nie da się jednak ukryć, że robi ogromne wrażenie. Inwestor nie odpowiada na pytania dziennikarzy. Nie są znane dokładne wizualizacje przyszłego kształtu zamku, ani oficjalne zdjęcia z wnętrz. Do środka dostali się natomiast eksploratorzy z grup Heksa Urbex oraz URBEX Team Poznań. Dzięki ich nagraniom możemy zobaczyć tajemniczy zamek od wewnątrz.