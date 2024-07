Zamek w dolnośląskim Owieśnie istnieje nieprzerwanie od setek lat. Teraz zostały po nim tylko ruiny...

Dolny Śląsk to kraina, która kryje w sobie wiele tajemnic i historii. Jedną z nich jest historia zamku w Owieśnie, który, choć przetrwał II wojnę światową w nienaruszonym stanie, nie mógł oprzeć się zniszczeniom, które przyniosły następne lata. Dziś, kiedy odwiedzamy to miejsce, widzimy jedynie ruiny dawnego barokowego pałacu, który kiedyś tętnił życiem i był świadkiem wielu ważnych wydarzeń. Co doprowadziło do takiego stanu rzeczy? Przyjrzyjmy się historii tego niezwykłego miejsca.

Legenda i początki zamku w Owieśnie

Historia zamku w Owieśnie sięga daleko wstecz. Pierwsze wzmianki o miejscowości Owieśno pochodzą z roku 1260, kiedy to na tym terenie istniał gród obronny. Istnieje legenda, która mówi, że gród ten mógł należeć do zakonu templariuszy, choć historycy nie są w tej kwestii jednomyślni. Warownia miała okrągły kształt o średnicy 30 metrów, a właśnie na jej pozostałościach w 1385 roku rozpoczęto budowę zamku. Wzniesienie zamku w Owieśnie było inicjatywą Siegmunda von Pogrella, starosty księstwa jaworsko-świdnickiego. Tereny Owiesna należały do jego rodziny, Pogorzelów. W pierwszej połowie XVI wieku zamek przechodził z rąk do rąk, będąc własnością różnych arystokratycznych rodów, aż w końcu stał się własnością rodziny von Seydlitzów, która utrzymywała go do 1945 roku.

Zmiany i przebudowa

W XVIII wieku zamek przeszedł gruntowną przebudowę, zmieniając swój wygląd na barokowy pałac z charakterystyczną wieżą o ośmiobocznej nadbudówce. Mury budowli zostały podwyższone, a do zespołu pałacowego dodano park i oficyny. Właścicielami zespołu zamkowego na początku XX wieku byli Adolf i Agnes von Seidlitzowie, z których syn, Friedrich, był ostatnim właścicielem zamku przed 1945 rokiem.

Zamek w Owieśnie przetrwał II wojnę światową bez większych szkód, głównie dlatego, że front wojenny nie dotarł do tych terenów. Jednak to, co przetrwało wojenną zawieruchę, nie mogło oprzeć się zniszczeniom przyniesionym przez powojenne czasy. "Zamek przetrwał wojnę nienaruszony, bo na terenach na południe od Odry nie dotarł front i żadne walki nie były tu prowadzone. Po wojnie w pałacu w Owieśnie stacjonowała armia czerwona, następnie mieściła się tu legnicka filia NKWD i koło rolnicze."

W latach 50. i 60. XX wieku zamek stał się celem szabrowników, którzy doszczętnie go splądrowali, nie oszczędzając nawet okien i drzwi. W 1964 roku zawaliła się wieża pałacu, co jedynie przyspieszyło jego degradację. Obecnie ruiny zamku są własnością gminy wiejskiej Dzierżoniów, a to, co pozostało z dawnej świetności, może jedynie rozpalać wyobraźnię odwiedzających.

Zamek w Owieśnie jest dziś przypomnieniem o tym, jak przemijająca jest chwała i jak łatwo można stracić dorobek wielu pokoleń. Ruiny tego barokowego pałacu, choć niegdyś pełne życia i splendoru, dziś są świadkiem zmian, jakie przynosi czas. Stanowią one również przestrogę przed destrukcyjnym działaniem człowieka, zarówno w czasach wojny, jak i pokoju. Historia zamku w Owieśnie to nie tylko opowieść o przepychu i arystokratycznych rodach, ale także o utracie i zapomnieniu, które niestety często dotyka nawet najpiękniejsze zabytki.

