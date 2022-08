Zamek w Bolkowie na Dolnym Śląsku – wybierz się tam na weekend! Zdjęcia, cennik 2022

Zamek w Bolkowie. Odwiedź go na weekend! Położenie na mapie

Zamek w Bolkowie – cennik oraz godziny otwarcia 2022

Historia zamku w Bolkowie

Kolejne rozbudowy zamku doprowadziły do połączenia wcześniejszej zabudowy w jeden budynek mieszkalno-gospodarczy, zwany dziś Domem Gotyckim. W tym czasie następuje rozbudowa umocnień bramnych oraz murów zewnętrznych zamku, dzięki czemu staje się on najpotężniejszą twierdzą na Śląsku , pełniącą również funkcję skarbca książęcego.

Historia Zamku w Bolkowie sięga 1277 roku . Wtedy to pojawiła się pierwsza wzmianka o zamku. Jak czytamy na stronie Muzeum Zamek Bolków samo powstanie zamku gotyckiego wiąże się z panowaniem Bolka I, syna księcia legnickiego Bolesława II Łysego, zwanego Rogatką. Za jego panowania zamek zostaje otoczony potężnymi kamiennymi murami obronnymi wraz z systemem bram, oraz wzniesiono murowane budynki mieszkalne. W tym okresie powstaje wieża dziobowa. Jest ona jedynym przykładem tego typu budowli w Polsce. Jej wysokość wynosi dziś 25 m. W przyziemiu znajduje się tzw. loch głodowy, wejście na wyższe kondygnacje umożliwiają schody umieszczone wewnątrz grubego na 4,5 m muru.

Z tego okresu zachowało się niewiele elementów wystroju architektonicznego. Są to portale na parterze, dwudzielne okno wychodzące na dziedziniec na wysokości trzeciej kondygnacji, oraz wewnętrzne okienko w kształcie koniczyny.

W kolejnych latach powstaje budynek mieszkalny zwany Domem Niewiast, połączony krużgankiem z istniejącymi zabudowaniami, którym nadano renesansowy charakter. W swojej historii zamek był wielokrotnie oblegany. W 1463 roku zostaje wzięty szturmem przez króla czeskiego Jerzego z Podjebradu, który osadza na nim rycerza Jana z Czernej. Zasłynął on wkrótce z rozbojów i grabieży, co spowodowało iż rozwścieczeni mieszczanie przy wsparciu miast śląskich między innymi Wrocławia i Świdnicy w 1468 roku zdobywają zamek, a samego rycerza wieszają na wieży. W 1646 roku w czasie wojny trzydziestoletniej po uszczupleniu załogi do 40 knechtów zostaje zdobyty przez Szwedów. Podczas walk, w wyniku intensywnego ostrzału artyleryjskiego, oddano przeszło 1800 strzałów, zamek znacznie ucierpiał.