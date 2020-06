Zalew pod Wrocławiem szykuje się na długi czerwcowy weekend. Nowa plaża, wygodny dojazd...

Zalew Mietkowski zaprasza na wypoczynek nad długi weekend . Dotychczas problem mieli ci, którzy nie mogli skorzystać z własnego samochodu, bo stacja kolejowa jest oddalona o kilka kilometrów od popularnego zalewu. Od kilku dni działa nowe połączenie autobusowe uruchomione przez Polbus. Autobus z Dworca Głównego nad sam zalew jedzie dwa razy dziennie - wejdźcie do galerii zdjęć, by zobaczyć szczegółowy rozkład jazdy .

W tym sezonie nad zalewem od strony Borzygniewu mamy także do dyspozycji nową plażę. By ją stworzyć wykorzystano około 4 tysięcy ton ziemi i gliny oraz 500 ton piasku, a ośrodek chwali się, że to wszystko surowce pozyskane właśnie z Zalewu Mietkowskiego. Udało się wygospodarować około 1000 metrów kwadratowych nowej plaży.