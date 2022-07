Zalew Mietkowski - z Wrocławia dojedziesz tu w 45 minut. Na miejscu czeka plaża i obłędny widok [ZDJĘCIA]

Zalew Mietkowski z przepiękną, strzeżoną i piaszczystą plażą

We wsi Borzygniew obok Mietkowa siedzibę ma Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego. To właśnie tam znajduje się duża plaża, która jest monitorowana przez ratowników wodnych z drużyny WOPR. Warto zaznaczyć, że wyznaczone do kąpieli miejsce ma specjalnie przygotowane łagodne i równe wejście do wody.