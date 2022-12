Zakupy w Sylwestra? Galeria handlowe we Wrocławiu będą otwarte krócej [GODZINY] Monika Fajge

W Sylwestra galerie handlowe będą otwarte krócej niż zwykle. Tomasz Hołod / Polska Press - zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Nie mieliście czasu na przedsylwestrowe zakupy? Nic nie szkodzi. 31 grudnia galerie handlowe we Wrocławiu będą otwarte. Co więcej, we wszystkich trwają poświąteczne wyprzedaże. Sprawdziliśmy do której godziny będą w Sylwestra czekały na klientów.