Zakupy w Lidlu przez całą dobę. Jak pracuje Biedronka i Kaufland? [GODZINY OTWARCIA]

Od 2 kwietnia wszystkie sklepy tej sieci pracują od godz. 6 do 24, a w tygodniu przedświątecznym - od 7 do 10 kwietnia - będą otwarte przez całą dobę. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:

- W związku z wprowadzonym limitem osób obecnych w obiekcie - maksymalnie trzy osoby na punkt kasowy - w salach sprzedaży Lidl Polska będzie mogło przebywać ok. 15-20 osób (limit uzależniony od liczby kas w danym obiekcie). Klienci wchodzący na teren sklepu mają obowiązek założenia jednorazowych rękawic, które są dostępne przy wejściu do obiektu - wskazują przedstawiciele Lidla.

Duże brawa należą się sieci Kaufland.

Przed kilkoma dniami jedna ze sprzedawczyń z tej sieci w liście w ostrych słowach opisała jak tłumy klientów mimo epidemii kłębią się w sklepie.

- Jestem ostatnią szmatą, gdy poproszę kogoś o założenie rękawiczek - pisała kobieta.

Sieć zareagowała natychmiast. Przed jej marketem przy ul. Legnickiej we Wrocławiu zaparkował dziś tir z artykułami pierwszej potrzeby. By kupić wodę mineralną, olej, papier toaletowy czy kawę nie trzeba już wchodzić do sklepu.

O sprawie pisaliśmy tutaj: