Zakopane według zagranicznych turystów. Co o „zimowej stolicy Polski” piszą światowe media, a jak odbierają ją przyjezdni z innych krajów?

Zakopane oczami turystów z zagranicy. Co podoba im się najbardziej?

O tym, że Zakopane jest warte odwiedzenia, nie trzeba przekonywać raczej żadnego Polaka. Tatry i ich okolice są bezsprzecznie jedną z najpiękniejszych części naszego kraju. Co ciekawe, popularność krajowego kurortu u podnóża najwyższych gór w Polsce wzrasta także za granicą. Ostatnio do wybrania się na wycieczkę do Zakopanego zachęcał swoich czytelników europejski portal Euronews Travel.