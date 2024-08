Zakończenie wakacji na Hali Świebodzki - energetyczny koncert FALA LATO i Silent Disco z CICHOSZAU.

Koncert FALA LATO

Główną atrakcją wieczoru będzie koncert zespołu FALA LATO. Tworzą go trzej utalentowani artyści, których celem jest rozgrzanie publiczności do czerwoności. W skład zespołu wchodzą: Beatmeister i wokalista Bartek, wokalistka Łucja oraz gitarzysta Maciek. Ten zespół to prawdziwa mieszanka stylów muzycznych, od popu, przez EDM, aż po funk. Podczas występu zabiorą uczestników w muzyczną podróż do lat '90 i '00, zapewniając niezapomniane doznania muzyczne na żywo.