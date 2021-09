ZAKAZANY WROCŁAW. Oto miejsca, do których nie można wejść prosto z ulicy. Zobacz!

We Wrocławiu są miejsca, do których na co dzień nie wolno wejść przypadkowym osobom, nie można też robić tam zdjęć. Aby móc wykonać w tych miejscach fotografie, trzeba wykazać się determinacją i zorganizować wiele pozwoleń, przypadkowe prywatne selfie jest niemożliwe. Na zdjęciu Kościół Świętego Wojciecha i jego podziemne krypty. jest to jeden z największych i najstarszych kościołów gotyckich we Wrocławiu. ZOBACZCIE INNE TAKIE MIEJSCA NA KOLEJNYCH ZDJĘCIACH. PRZEJDŹCIE DALEJ PRZY POMOCY STRZAŁEK LUB GESTÓW NA EKRANIE SMARTFONA.