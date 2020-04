Zakaz wstępu do lasu będzie zniesiony. Zobacz od kiedy!

Wicepremier Jacek Sasin mówił o tym w wywiadzie w RMF FM, a minister środowiska Michał Woś dla Polskiej Agencji Prasowej. Ma to być jedną z pierwszych restrykcji znoszonych przez rząd.

Nadal jednak nieczynne mają być ścieżki edukacyjne, miejsca biwakowe, wiaty i leśne parkingi. Zakaz wstępu do lasu wprowadzono w pierwszych dniach kwietnia i od razu wywołał wiele kontrowersji. Były wątpliwości, czy to nie zbyt daleko idący sanitarny reżim.

Pojawiły się też opinie, że nie ma po temu podstawy prawnej. Tym bardziej, że zakaz ów był dodatkiem do, obowiązującego już kilka dni wcześniej, zamknięcia parków, skwerów i inny terenów spacerowych. Zakaz wstępu do lasu skrytykował m in wrocławski zakaźnik, ordynator oddziału w szpitalu przy Koszarowej prof. Krzysztof Simon.

Jednak rząd tłumaczył, że o jego wprowadzeniu przesądziły doniesienia o ludziach, którzy grupami spacerowali po terenach leśnych. Nie zachowując żadnych środków ostrożności ani bezpiecznej odległości od siebie.