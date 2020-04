Zakaz wstępu do dolnośląskich lasów do 30 kwietnia [LISTA LASÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM]

Choć oficjalnie zniesiono zakaz wejścia do lasów, na Dolnym Śląsku nie możemy legalnie skorzystać ze wszystkich leśnych kompleksów. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje, że do 30 kwietnia będzie obowiązywał zakaz wstępu na teren Wielkiego Lubańskiego Lasu położonego w pobliżu popularnego Zalewu Leśniańskiego i Zamku Czocha. Skąd taka decyzja? Przeczytajcie poniżej.

Decyzją Nadleśniczego, w związku z wystąpieniem zagrożenia pożarowego 3. stopnia oraz uszkodzeniem drzewostanów na skutek powstałego pożaru w dniu 21 kwietnia 2020 roku na terenie kompleksu leśnego Wielki Lubański Las wprowadzamy okresowy zakaz wstępu do lasu w Leśnictwach: Platerówka, Przylesie, Lubań do dnia 30 kwietnia 2020 roku - informuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. TEN REJON OBEJMUJE ZAKAZ WSTĘPU DO LASU - OBOWIĄZUJE DO 30 KWIETNIA 2020 W akcji gaszenia pożaru Lasu Lubańskiego brało udział 25 zastępów strażackich, ponad 150 strażaków i leśników. Spłonęło tam około 10 hektarów lasu. Leśnicy piszą "jak na razie" o tym jednym zakazie, ale sytuacja jeśli chodzi o wilgotność ściółki w lasach cały czas się pogarsza i nie można w tym momencie wykluczyć dalszych ograniczeń. - Wybierając się w inne miejsca prosimy o bezwzględny zakaz używania ognia! Papierosy to też ogień! - apelują pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Przypomnijmy, że w tym tygodniu doszło do dużego pożaru w popularnym kompleksie leśnym pod Wrocławiem, w Masywie Raduni. Pożar gaszono przez wiele godzin, a strażacy informują, że już wiadomo, że przyczyną było zaprószenie ognia przez nieustaloną osobę. Powinniśmy bardzo uważać z ogniem w lesie, tym bardziej, że przed nami pierwszy weekend po rozluźnieniu restrykcji, a prognoza przewiduje dobrą pogodę dla spacerowiczów. Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco! Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste!

Po wejściu w aplikację w prawym górnym rogu w menu wybierz swoje miasto. Aplikacja Nasze Miasto dla telefonów z Androidem pobierz Aplikacja Nasze Miasto dla telefonów iOS pobierz Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania. Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy zakładkę "koronawirus", w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo