Zakaz używania smartfonów w szkołach? Popierasz? Ministerstwo Cyfryzacji chce zabronić uczniom korzystania z telefonów

Nauczyciele wielokrotnie podnosili już, że uczniowie zbyt często sięgają do smartfonów. Potrafią korzystać z telefonów i na lekcjach i na przerwach. Kiedy robią to podczas lekcji, nie koncentrują się na tym, co mówi nauczyciel. Z kolei kiedy "siedzą z nosem w telefonie" na przerwie, nie integrują się z rówieśnikami.

— Ważne, by znaleźć balans między technologiami a zajęciami analogowymi oraz nauczyć się używać internetu, tabletu czy smartfona w taki sposób, by dziecko mogło na tym tylko zyskiwać. Rolą rodziców jest również modelowanie właściwych postaw wobec technologii — podkreśla dr Maciej Dębski na łamach portalu Uzależnienia Behawioralne.

Internauci bronią swoich racji i podnoszą wiele argumentów

O zdanie na ten temat zapytał na Facebooku również Dziennik Zachodni. Odzew wśród naszych Internautów był bardzo duży, a zdania podzielone.

"U nas w SP6 w Łaziskach Górnych za zgodą rodziców poprzez ankietę dzieci nie przynoszą telefonów do szkoły..." - pisze Internautka Basia. Jak tłumaczy dalej: są wyjątki. Wówczas dzieci po wypisaniu odpowiedniego wniosku do dyrektora, mogą przynosić do placówki telefon, ale zamykają go w szafce na czas lekcji, a korzystają z niego dopiero po ukończeniu wszystkich lekcji.