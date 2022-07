Zagrożenie podtopieniami na Dolnym Śląsku! IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne

Ostrzeżenia wydane na wtorek (5 lipca) dotyczą przede wszystkim zlewni Nysy Kłodzkiej i Ścinawki.

Zagrożone są m.in.:

Mieroszów,

Nowa Ruda,

Polanica Zdrój,

Lądek Zdrój,

Stronie Śląskie,

Międzylesie,

Ząbkowice Śląskie.

Dla Wrocławia podobne alerty nie zostały wydane. Od rana jednak pada, a temperatura powietrza spadła o kilka stopni. We wtorek (5 lipca) maksymalnie wzrośnie do około 24 st. C. Popada, ale burze nam nie zagrażają.

Przypominamy także, że dziś jest międzynarodowy dzień bikini. Choć pogoda nie sprzyja plażowaniu, a do tego mamy wtorek, warto przygotować strój, bo do weekendu niebo nieco się rozpogodzi.